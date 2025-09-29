Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: حالما يتم الإفراج عن الرهائن تطلق إسرائيل سراح 150 من المحكومين بالمؤبدات

Lebanon 24
29-09-2025 | 14:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: حالما يُفرج عن الرهائن تطلق إسرائيل سراح 1700 من سكان قطاع غزة المحتجزين بعد 7 تشرين الاول
lebanon 24
30/09/2025 00:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: حالما يعود كل الرهائن سيُعفى عن عناصر حماس الملتزمين بالتعايش السلمي وتسليم أسلحتهم
lebanon 24
30/09/2025 00:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مقابل الإفراج عن رفات إسرائيلي محتجز تفرج إسرائيل عن رفات 15 فلسطينيا قتلى
lebanon 24
30/09/2025 00:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل الاتفاق سيُفرج عن كل الرهائن الأحياء والأموات
lebanon 24
30/09/2025 00:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:17 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:13 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:09 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:51 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:17 | 2025-09-29
17:15 | 2025-09-29
17:13 | 2025-09-29
17:09 | 2025-09-29
16:51 | 2025-09-29
16:49 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24