استطلاع رأي لنيويورك تايمز: 35% من الأمريكيين ينحازون اليوم للفلسطينيين مقابل 20% انحازوا لهم بعد 7 تشرين الاول

Lebanon 24
29-09-2025 | 16:36
الرئيس الفلسطيني: أفعال حماس في 7 تشرين الاول لا تمثل الشعب الفلسطيني
القناة 12 عن تسجيل لرئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق: يجب قتل 50 فلسطينيا مقابل كل قتيل في 7 تشرين الاول
استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية: 56% من الإسرائيليين يخشون السفر إلى الخارج بسبب الانتقادات الدولية لإسرائيل
نتنياهو: ندعم خطّة ترامب لإنهاء حرب غزة ولن ننسى 7 تشرين الأول
