وزير الخارجية النيوزيلندي: نرحّب بخطة الولايات المتحدة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ونحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة وتنفيذ شروط الاقتراح بالكامل

Lebanon 24