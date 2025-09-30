سفير مصر لدى لبنان علاء موسى: مع الترحيب بخطة ترامب بشأن غزة باتت المسؤولية على عاتق حركة حماس واتمنى على قادتها تلقّف المقترح والبحث في النقاط الايجابية للبناء عليها (LBCI)

