Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا: نحاول الوصول إلى أفضل حل ممكن للحرب بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنعرف في غضون أسبوعين إذا ما كان تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا ممكنا
lebanon 24
30/09/2025 14:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نحاول عقد اجتماع بين بوتين وزيلينيسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
30/09/2025 14:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"إن بي سي نيوز": يمكن للولايات المتحدة أن تضطلع بدور قيادي في مراقبة المنطقة العازلة في أوكرانيا إن تم التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
30/09/2025 14:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الحرب في غزة مستمرة منذ فترة وآمل أن نتوصل إلى حل قريبا لحربي غزة وأوكرانيا
lebanon 24
30/09/2025 14:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:46 | 2025-09-30
06:27 | 2025-09-30
06:26 | 2025-09-30
06:17 | 2025-09-30
06:16 | 2025-09-30
06:10 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24