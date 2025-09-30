28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق
Lebanon 24
30-09-2025
|
06:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: جهود الوساطة المصرية القطرية تصطدم بتعنت الجانب الإسرائيلي وعرقلته لمقترح الهدنة
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: جهود الوساطة المصرية القطرية تصطدم بتعنت الجانب الإسرائيلي وعرقلته لمقترح الهدنة
30/09/2025 16:49:27
30/09/2025 16:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: تركيا ستنضم اليوم إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: تركيا ستنضم اليوم إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة
30/09/2025 16:49:27
30/09/2025 16:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة اعتداء على السيادة والوساطة والسلام
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة اعتداء على السيادة والوساطة والسلام
30/09/2025 16:49:27
30/09/2025 16:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية لنتنياهو: خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمرّ
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية لنتنياهو: خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمرّ
30/09/2025 16:49:27
30/09/2025 16:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: عملت على إعادة بناء الجيش الأميركي وأصبح أقوى من أكثر أي وقت
Lebanon 24
ترامب: عملت على إعادة بناء الجيش الأميركي وأصبح أقوى من أكثر أي وقت
09:31 | 2025-09-30
30/09/2025 09:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الراهب باتّجاه أطراف بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الراهب باتّجاه أطراف بلدة عيتا الشعب
09:16 | 2025-09-30
30/09/2025 09:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أمام حماس 3 أو 4 أيام للردّ وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله
Lebanon 24
ترامب: أمام حماس 3 أو 4 أيام للردّ وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله
08:49 | 2025-09-30
30/09/2025 08:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: لا سلام في الشرق الأوسط بوجود سلاح حزب الله
Lebanon 24
السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: لا سلام في الشرق الأوسط بوجود سلاح حزب الله
08:40 | 2025-09-30
30/09/2025 08:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى البقاع على متن طوافة عسكرية في زيارة تفقدية للمراكز العسكرية في المنطقة
Lebanon 24
"لبنان 24": وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى البقاع على متن طوافة عسكرية في زيارة تفقدية للمراكز العسكرية في المنطقة
08:24 | 2025-09-30
30/09/2025 08:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
14:37 | 2025-09-29
29/09/2025 02:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:31 | 2025-09-30
ترامب: عملت على إعادة بناء الجيش الأميركي وأصبح أقوى من أكثر أي وقت
09:16 | 2025-09-30
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الراهب باتّجاه أطراف بلدة عيتا الشعب
08:49 | 2025-09-30
ترامب: أمام حماس 3 أو 4 أيام للردّ وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله
08:40 | 2025-09-30
السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: لا سلام في الشرق الأوسط بوجود سلاح حزب الله
08:24 | 2025-09-30
"لبنان 24": وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى البقاع على متن طوافة عسكرية في زيارة تفقدية للمراكز العسكرية في المنطقة
08:23 | 2025-09-30
وزير الدفاع الأميركي: العالم بحاجة إلى قيادات حقيقة والسلام سيكون عبر القوة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 16:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 16:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 16:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24