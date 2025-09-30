27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: أنهيت 8 حروب وأستحق جائزة نوبل
Lebanon 24
30-09-2025
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: عدم منحي جائزة نوبل للسلام سيكون إهانة لبلدنا
Lebanon 24
ترامب: عدم منحي جائزة نوبل للسلام سيكون إهانة لبلدنا
30/09/2025 19:18:37
30/09/2025 19:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام إلا..
Lebanon 24
ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام إلا..
30/09/2025 19:18:37
30/09/2025 19:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أوباما حصل على جائزة نوبل للسلام.. فهل يحصل عليها ترامب؟
Lebanon 24
أوباما حصل على جائزة نوبل للسلام.. فهل يحصل عليها ترامب؟
30/09/2025 19:18:37
30/09/2025 19:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أنهيت 6 حروب خلال 6 أشهر فقط ودمّرت المنشآت النووية الإيرانية
Lebanon 24
ترامب: أنهيت 6 حروب خلال 6 أشهر فقط ودمّرت المنشآت النووية الإيرانية
30/09/2025 19:18:37
30/09/2025 19:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي أطلق 3 قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدتي شيحين و مروحين
Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي أطلق 3 قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدتي شيحين و مروحين
12:16 | 2025-09-30
30/09/2025 12:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنمنح القيادة السياسية مرونة في أي قرار يتعلق بإدارة المعركة في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنمنح القيادة السياسية مرونة في أي قرار يتعلق بإدارة المعركة في غزة
12:14 | 2025-09-30
30/09/2025 12:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي
Lebanon 24
وصول سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي
12:06 | 2025-09-30
30/09/2025 12:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز الحكمة اللبناني على الوحدة السوري بنتيجة 102-88 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية لكرة السلة
Lebanon 24
فوز الحكمة اللبناني على الوحدة السوري بنتيجة 102-88 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية لكرة السلة
11:57 | 2025-09-30
30/09/2025 11:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: الدول العربية والإسلامية وضعت جهدها لبقاء الفلسطينيين بأرضهم والوصول لحل الدولتين
Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: الدول العربية والإسلامية وضعت جهدها لبقاء الفلسطينيين بأرضهم والوصول لحل الدولتين
11:57 | 2025-09-30
30/09/2025 11:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
Lebanon 24
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
14:37 | 2025-09-29
29/09/2025 02:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
15:04 | 2025-09-29
29/09/2025 03:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:16 | 2025-09-30
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي أطلق 3 قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدتي شيحين و مروحين
12:14 | 2025-09-30
الجيش الإسرائيلي: سنمنح القيادة السياسية مرونة في أي قرار يتعلق بإدارة المعركة في غزة
12:06 | 2025-09-30
وصول سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي
11:57 | 2025-09-30
فوز الحكمة اللبناني على الوحدة السوري بنتيجة 102-88 ضمن الدور الأول من بطولة الأندية العربية لكرة السلة
11:57 | 2025-09-30
رئيس الوزراء القطري: الدول العربية والإسلامية وضعت جهدها لبقاء الفلسطينيين بأرضهم والوصول لحل الدولتين
11:54 | 2025-09-30
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: حركة حماس تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 19:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 19:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 19:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24