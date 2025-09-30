Advertisement

أخبار عاجلة

واللا عن مسؤول أمني إسرائيلي: الخطط العسكرية معتمدة وإذا جاء رد حماس سلبيا فهناك إقرار لتوسيع نطاق القتال

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:59
