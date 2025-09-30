Advertisement

أخبار عاجلة

عشرات من طائرات التزويد بالوقود من طراز KC-135 وKC-46 التابعة للقوات الجوية الأميركية تتوجه نحو الشرق الأوسط

Lebanon 24
30-09-2025 | 17:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تايمز أوف إسرائيل: إسرائيل ستحصل على طائرتي تزويد بالوقود أميركيتين مع 4 طائرات قيد الطلب حاليا
lebanon 24
01/10/2025 03:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط طائرة حربية روسية من طراز سوخوي - 34 في زابوروجيا
lebanon 24
01/10/2025 03:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: الأنظمة الدفاعية الجوية تدمر 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
01/10/2025 03:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تشتري إسرائيل طائرات تزويد الوقود؟
lebanon 24
01/10/2025 03:58:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:09 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:49 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:09 | 2025-09-30
18:49 | 2025-09-30
18:41 | 2025-09-30
18:31 | 2025-09-30
18:28 | 2025-09-30
18:27 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24