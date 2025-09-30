Advertisement

المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن: عملية الاستهداف تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها

30-09-2025 | 17:51
سريع: عملية الاستهداف تمّت في خليج عدن بصاروخ مجنّح وأدّت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي الآن معرّضة للغرق
المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله: نفذنا عملية عسكرية استهدفت سفينة مينيرفاجراخت بسبب انتهاك الشركة المالكة لقرار حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة
المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله: نفذنا عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي ضد أهداف حساسة في يافا
المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن: سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا مختلفة في منطقة أم الرشراش بـ3 طائرات مسيرة
