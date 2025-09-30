Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع المدني الفلبيني: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 69 شخصًا

Lebanon 24
30-09-2025 | 23:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الفلبينية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى نحو 60 قتيلا
lebanon 24
01/10/2025 09:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رجال الإنقاذ: ارتفاع عدد قتلى زلزال الفليبين إلى 19 قتيلاً
lebanon 24
01/10/2025 09:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الأميركية: ارتفاع عدد قتلى الحافلة السياحية بولاية نيويورك إلى 5 أشخاص
lebanon 24
01/10/2025 09:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1400
lebanon 24
01/10/2025 09:09:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:42 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:25 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:47 | 2025-10-01
01:42 | 2025-10-01
01:25 | 2025-10-01
01:10 | 2025-10-01
01:10 | 2025-10-01
00:50 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24