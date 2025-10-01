ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: المصلحة الوطنية تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية وهذا القرار يجب ان ينفذ عاجلا لتكون الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن امن البلاد

Lebanon 24