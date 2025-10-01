ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: يتوجّب إلزام اسرائيل وقف عدوانها على لبنان وإنهاء احتلالها كل الأراضي اللبنانية بما في ذلك الانسحاب من النقاط والتلال الخمس التي احتلتها في الجنوب

Lebanon 24