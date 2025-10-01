28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
تاس: القوات الروسية تحكم سيطرتها النارية على كل طرق الإمداد للجيش الأوكراني حول مدينة سيفيرسك بدونيتسك
Lebanon 24
01-10-2025
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تاس: القوات الروسية تصل إلى مشارف مدينة سيفيرسك الاستراتيجية شمال دونيتسك
Lebanon 24
تاس: القوات الروسية تصل إلى مشارف مدينة سيفيرسك الاستراتيجية شمال دونيتسك
01/10/2025 13:33:41
01/10/2025 13:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تحكم سيطرتها على عدد من المناطق الاوكرانية وتحرر دونيتسك وزابوريجيا
Lebanon 24
القوات الروسية تحكم سيطرتها على عدد من المناطق الاوكرانية وتحرر دونيتسك وزابوريجيا
01/10/2025 13:33:41
01/10/2025 13:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية فشلت في السيطرة الكاملة على أي مدينة أوكرانية خلال الصيف
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية فشلت في السيطرة الكاملة على أي مدينة أوكرانية خلال الصيف
01/10/2025 13:33:41
01/10/2025 13:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية فشلت في السيطرة الكاملة على أي مدينة أوكرانية خلال الصيف
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية فشلت في السيطرة الكاملة على أي مدينة أوكرانية خلال الصيف
01/10/2025 13:33:41
01/10/2025 13:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كاتس: سيُصبح من يبقون في غزة "إرهابيين وداعمين للإرهاب"
Lebanon 24
كاتس: سيُصبح من يبقون في غزة "إرهابيين وداعمين للإرهاب"
06:31 | 2025-10-01
01/10/2025 06:31:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نرى أمام الفرصة السنوية الأخيرة المتاحة لعمل "اليونيفيل" وجوب تحسس المعنيين المحليين والدوليين خطورة ذلك ومبادرتهم إلى تسريع تسلّم الشرعية اللبنانية زمام الأمور في المنطقة الحدودية عملاً بالقرار 1701
Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نرى أمام الفرصة السنوية الأخيرة المتاحة لعمل "اليونيفيل" وجوب تحسس المعنيين المحليين والدوليين خطورة ذلك ومبادرتهم إلى تسريع تسلّم الشرعية اللبنانية زمام الأمور في المنطقة الحدودية عملاً بالقرار 1701
06:23 | 2025-10-01
01/10/2025 06:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نأمل أن تكون المناسبات السياسية سعياً لجمع الكلمة وترميماً للوحدة الوطنية ونتمنى على الأفرقاء التعالي على الجراح والاحترام المتبادل
Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نأمل أن تكون المناسبات السياسية سعياً لجمع الكلمة وترميماً للوحدة الوطنية ونتمنى على الأفرقاء التعالي على الجراح والاحترام المتبادل
06:22 | 2025-10-01
01/10/2025 06:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي: للحراك الخارجي للرئيس عون أهمية قصوى في مجال استعادة لبنان حضوره العالمي بما يساعد في انطلاقته النهضوية
Lebanon 24
المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي: للحراك الخارجي للرئيس عون أهمية قصوى في مجال استعادة لبنان حضوره العالمي بما يساعد في انطلاقته النهضوية
06:22 | 2025-10-01
01/10/2025 06:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر مقرب من حماس: الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب وبينها نزع السلاح
Lebanon 24
مصدر مقرب من حماس: الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب وبينها نزع السلاح
06:13 | 2025-10-01
01/10/2025 06:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
10:30 | 2025-09-30
30/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:31 | 2025-10-01
كاتس: سيُصبح من يبقون في غزة "إرهابيين وداعمين للإرهاب"
06:23 | 2025-10-01
المطارنة الموارنة: نرى أمام الفرصة السنوية الأخيرة المتاحة لعمل "اليونيفيل" وجوب تحسس المعنيين المحليين والدوليين خطورة ذلك ومبادرتهم إلى تسريع تسلّم الشرعية اللبنانية زمام الأمور في المنطقة الحدودية عملاً بالقرار 1701
06:22 | 2025-10-01
المطارنة الموارنة: نأمل أن تكون المناسبات السياسية سعياً لجمع الكلمة وترميماً للوحدة الوطنية ونتمنى على الأفرقاء التعالي على الجراح والاحترام المتبادل
06:22 | 2025-10-01
المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي: للحراك الخارجي للرئيس عون أهمية قصوى في مجال استعادة لبنان حضوره العالمي بما يساعد في انطلاقته النهضوية
06:13 | 2025-10-01
مصدر مقرب من حماس: الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب وبينها نزع السلاح
06:11 | 2025-10-01
مصدر مقرب من حماس: يوجد رأيان في الحركة الأول يؤيد موافقة غير مشروطة على خطة ترامب والثاني لديه تحفظات كبيرة عليها (سكاي نيوز عربية)
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 13:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 13:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 13:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24