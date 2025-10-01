Advertisement

المطارنة الموارنة: نرى أمام الفرصة السنوية الأخيرة المتاحة لعمل "اليونيفيل" وجوب تحسس المعنيين المحليين والدوليين خطورة ذلك ومبادرتهم إلى تسريع تسلّم الشرعية اللبنانية زمام الأمور في المنطقة الحدودية عملاً بالقرار 1701

Lebanon 24
01-10-2025 | 06:23
