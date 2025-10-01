المطارنة الموارنة: نرى أمام الفرصة السنوية الأخيرة المتاحة لعمل "اليونيفيل" وجوب تحسس المعنيين المحليين والدوليين خطورة ذلك ومبادرتهم إلى تسريع تسلّم الشرعية اللبنانية زمام الأمور في المنطقة الحدودية عملاً بالقرار 1701

