وكالة "سانا" السورية: فرق الدفاع المدني تنقذ 5 عمال من العالقين تحت الأنقاض بعد انهيار أحد أسقف مبنى السرايا في دمشق وجاري العمل على إنقاذ عاملين آخرين

