أخبار عاجلة

ماكرون: إذا واصلت روسيا انتهاك أجواء اوروبا لا نستبعد أي سيناريو

Lebanon 24
01-10-2025 | 09:31
مواضيع ذات صلة
الخارجية الألمانية: روسيا تواصل انتهاك المجال الجوي للنيتو وهذا خطر كبير
lebanon 24
01/10/2025 18:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: سنواصل ممارسة الضغط من أجل فرض عقوبات بما في ذلك الأميركية منها على روسيا
lebanon 24
01/10/2025 18:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني يتهم بوتين بالقتل ومحاولة زعزعة استقرار الغرب بعد انتهاك المسيّرات الروسية أجواء بولندا ورومانيا
lebanon 24
01/10/2025 18:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحلف الناتو: انتهاك روسيا لأجواء بولندا الليلة الماضية ليس حادثا معزولا وما حدث أظهر أننا قادرون على الدفاع عن أراضي الناتو وأجوائه
lebanon 24
01/10/2025 18:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
