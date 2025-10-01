Advertisement

وكالة الأنباء الفرنسية: مصرع 36 وإصابة 200 جراء انهيار كنيسة قيد الإنشاء في ولاية أمهرة شمالي إثيوبيا

01-10-2025 | 09:44
