سرايا القدس: تفجير صاروخ معد مسبقا من مخلفات العدو في آليات العدو الاسرائيلي بمحيط منطقة الزهارنة شمال غرب مدينة غزة قبل يومين

Lebanon 24
01-10-2025 | 11:22
