أخبار عاجلة

الصليب الأحمر: لا يمكن لفرقنا العمل بشكل فعال في مدينة غزة في ظل العمليات العسكرية

Lebanon 24
01-10-2025 | 12:32
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
الجيش الإسرائيلي: فرقتان عسكريتان بدأتا العملية في مدينة غزة والثالثة ستلتحق بهما قريبا
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الكوادر الطبية في مدينة غزة تعمل في ظروف قاسية وبموارد محدودة
المتحدث باسم الصليب الأحمر ردا على طلب نتنياهو: لا يمكننا الوصول إلى الرهائن الإسرائيليين في غزة من دون وقف إطلاق النار
