وزير الخارجية الفرنسي: ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة المشاركين في الأسطول وتوفير حقهم في الحماية القنصلية وتمكينهم من العودة إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن

