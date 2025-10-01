Advertisement

أخبار عاجلة

"ستاندرد آند بورز": إغلاق الحكومة الأميركية يضيف حالة من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية

Lebanon 24
01-10-2025 | 17:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ستاندرد أند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية
lebanon 24
02/10/2025 04:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المغرب الائتماني
lebanon 24
02/10/2025 04:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التنمية الاقتصادية الروسي: الميزان التجاري بين الصين وروسيا متوازن ويضيف استقرارا للتبادل التجاري
lebanon 24
02/10/2025 04:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الأميركية تضيف 407 فئة جديدة من المنتجات إلى الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم (الشرق)
lebanon 24
02/10/2025 04:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:18 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2025-10-01
18:36 | 2025-10-01
18:30 | 2025-10-01
18:20 | 2025-10-01
18:18 | 2025-10-01
18:08 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24