أخبار عاجلة
وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأميركية في مدينة إسطنبول تنديداً بقرصنة الاحتلال عدداً من سفن "أسطول الصمود العالمي"
Lebanon 24
02-10-2025
|
00:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
