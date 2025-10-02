Advertisement

الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من العدوّ سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة من عمليات الوعد الصادق السابقة

02-10-2025 | 01:48
