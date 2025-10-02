Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر سورية لسكاي نيوز عربية: السلطات تقرر إغلاق منطقة عناز ومحيطها في وادي النصارى لمدة يومين لتهدئة الأوضاع اثر احتجاجات على مقتل شابين

Lebanon 24
02-10-2025 | 02:43
