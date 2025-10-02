28
وزير خارجية فرنسا للعربية: اعترافنا بدولة فلسطين خطوة أولى لإحلال السلام
Lebanon 24
02-10-2025
|
03:40
photos
مواضيع ذات صلة
لوموند: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خطوة حتمية لحماية حل الدولتين
Lebanon 24
لوموند: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خطوة حتمية لحماية حل الدولتين
02/10/2025 14:56:25
02/10/2025 14:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
محمود عباس: اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين خطوة على طريق تحقيق السلام العادل والدائم
Lebanon 24
محمود عباس: اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين خطوة على طريق تحقيق السلام العادل والدائم
02/10/2025 14:56:25
02/10/2025 14:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية البرتغال: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم
Lebanon 24
وزير خارجية البرتغال: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم
02/10/2025 14:56:25
02/10/2025 14:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة منسّقة أوروبياً.. لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
Lebanon 24
خطوة منسّقة أوروبياً.. لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
02/10/2025 14:56:25
02/10/2025 14:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس التركي: ما حدث يظهر أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأي آمال للسلام
Lebanon 24
الرئيس التركي: ما حدث يظهر أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأي آمال للسلام
07:37 | 2025-10-02
02/10/2025 07:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التركي: سنتخذ جميع التدابير لضمان عدم تعرض المواطنين الأتراك على متن أسطول الصمود لأي أذى
Lebanon 24
الرئيس التركي: سنتخذ جميع التدابير لضمان عدم تعرض المواطنين الأتراك على متن أسطول الصمود لأي أذى
07:34 | 2025-10-02
02/10/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": طيران اسرائيلي مسيّر يحلّق على علو متوسط فوق عمق السلسلة الشرقية من قرى جنتا يحفوفا- الخريبة - النبي شيت والجوار
Lebanon 24
"لبنان 24": طيران اسرائيلي مسيّر يحلّق على علو متوسط فوق عمق السلسلة الشرقية من قرى جنتا يحفوفا- الخريبة - النبي شيت والجوار
07:29 | 2025-10-02
02/10/2025 07:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": تمشيط بالرشاشات من مركز رويسات العلم باتجاه بلدة كفرشوبا
Lebanon 24
"لبنان24": تمشيط بالرشاشات من مركز رويسات العلم باتجاه بلدة كفرشوبا
07:27 | 2025-10-02
02/10/2025 07:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندعو إلى فتح تحقيق عاجل في اعتراض أسطول الصمود ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة
Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندعو إلى فتح تحقيق عاجل في اعتراض أسطول الصمود ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة
07:23 | 2025-10-02
02/10/2025 07:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
12:00 | 2025-10-01
01/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة مهمّة... تناولوا هذا الفيتامين خلال موسم "الإنفلونزا"
Lebanon 24
نصيحة مهمّة... تناولوا هذا الفيتامين خلال موسم "الإنفلونزا"
08:00 | 2025-10-01
01/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
07:37 | 2025-10-02
الرئيس التركي: ما حدث يظهر أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأي آمال للسلام
07:34 | 2025-10-02
الرئيس التركي: سنتخذ جميع التدابير لضمان عدم تعرض المواطنين الأتراك على متن أسطول الصمود لأي أذى
07:29 | 2025-10-02
"لبنان 24": طيران اسرائيلي مسيّر يحلّق على علو متوسط فوق عمق السلسلة الشرقية من قرى جنتا يحفوفا- الخريبة - النبي شيت والجوار
07:27 | 2025-10-02
"لبنان24": تمشيط بالرشاشات من مركز رويسات العلم باتجاه بلدة كفرشوبا
07:23 | 2025-10-02
الخارجية القطرية: ندعو إلى فتح تحقيق عاجل في اعتراض أسطول الصمود ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة
07:20 | 2025-10-02
الخارجية القطرية: نشدد على ضرورة ضمان سلامة جميع المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة والإفراج عنهم فورا
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 14:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 14:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 14:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
