أخبار عاجلة

ماكرون: الأسطول الروسي الخفي يشكّل جزءًا مهمًا من النموذج الاقتصادي لروسيا ومن المهم ممارسة الضغط عليه

Lebanon 24
02-10-2025 | 05:02
