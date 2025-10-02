26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الإيرانية: مجموعة السبع تتجاهل ترسانة الكيان الصهيوني النووية وموقفها بشأن عدم الانتشار النووي منافق
Lebanon 24
02-10-2025
|
09:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تسنيم عن الخارجية الإيرانية: الادعاءات في بيان أعضاء مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران محض ادعاءات كاذبة
Lebanon 24
تسنيم عن الخارجية الإيرانية: الادعاءات في بيان أعضاء مجموعة السبع وشركائها بشأن إيران محض ادعاءات كاذبة
02/10/2025 18:28:23
02/10/2025 18:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الكندية: على إيران الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Lebanon 24
الخارجية الكندية: على إيران الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
02/10/2025 18:28:23
02/10/2025 18:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى للهيمنة على المنطقة كلها وإقامة إسرائيل الكبرى
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى للهيمنة على المنطقة كلها وإقامة إسرائيل الكبرى
02/10/2025 18:28:23
02/10/2025 18:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني هو التهديد الرئيسي للمنطقة اليوم
Lebanon 24
وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني هو التهديد الرئيسي للمنطقة اليوم
02/10/2025 18:28:23
02/10/2025 18:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الاسرائيلي في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة
Lebanon 24
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الاسرائيلي في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة
11:26 | 2025-10-02
02/10/2025 11:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: لسنا قريبين إلى السلام بعد قمة ألاسكا
Lebanon 24
الكرملين: لسنا قريبين إلى السلام بعد قمة ألاسكا
11:25 | 2025-10-02
02/10/2025 11:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف: استهدفنا أحد أكبر المراكز البحثية الإسرائيلية وكشفنا ضعفه
Lebanon 24
قاليباف: استهدفنا أحد أكبر المراكز البحثية الإسرائيلية وكشفنا ضعفه
11:15 | 2025-10-02
02/10/2025 11:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف: "العدو" متفوق في الجو لكننا تفوقنا بالصواريخ والبرّ
Lebanon 24
قاليباف: "العدو" متفوق في الجو لكننا تفوقنا بالصواريخ والبرّ
11:14 | 2025-10-02
02/10/2025 11:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف: المعركة مع إسرائيل وجودية وليست سياسية فقط
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف: المعركة مع إسرائيل وجودية وليست سياسية فقط
11:14 | 2025-10-02
02/10/2025 11:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
12:00 | 2025-10-01
01/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
Lebanon 24
بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
11:34 | 2025-10-01
01/10/2025 11:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:26 | 2025-10-02
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الاسرائيلي في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة
11:25 | 2025-10-02
الكرملين: لسنا قريبين إلى السلام بعد قمة ألاسكا
11:15 | 2025-10-02
قاليباف: استهدفنا أحد أكبر المراكز البحثية الإسرائيلية وكشفنا ضعفه
11:14 | 2025-10-02
قاليباف: "العدو" متفوق في الجو لكننا تفوقنا بالصواريخ والبرّ
11:14 | 2025-10-02
رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف: المعركة مع إسرائيل وجودية وليست سياسية فقط
11:12 | 2025-10-02
البيت الأبيض: المهلة الأخيرة لحماس ستكون نهاية هذا الأسبوع
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 18:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 18:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 18:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24