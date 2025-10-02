Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة العفو الدولية: اعتراض إسرائيل أسطول الصمود لا يقتصر على منع المساعدات بل يعد ترهيبا لمعاقبة منتقديها

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة العفو الدولية: اعتراض إسرائيل غير المشروع لأسطول الصمود يؤكد نيتها الاستمرار في تجويع سكان قطاع غزة
lebanon 24
02/10/2025 18:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب أفريقيا: اعتراض سفن أسطول الصمود قبالة سواحل غزة يؤكد انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي
lebanon 24
02/10/2025 18:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمو أسطول الصمود: أعلنا حالة الطوارئ ونتوقع أن تعترض البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول خلال ساعة
lebanon 24
02/10/2025 18:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان التركي: أي هجوم على سفن أسطول الصمود العالمي يعد جريمة وانتهاكاً صارخا للقانون الدولي
lebanon 24
02/10/2025 18:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:26 | 2025-10-02
11:25 | 2025-10-02
11:15 | 2025-10-02
11:14 | 2025-10-02
11:14 | 2025-10-02
11:12 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24