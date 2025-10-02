Advertisement

أخبار عاجلة

الداخلية المغربية: الاحتجاجات الشبابية تخللتها أعمال عنف وشغب أدت إلى أضرار جسيمة في العديد من الممتلكات العامة والخاصة

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية المغربية: 3 قتلى و354 جريحا في أحداث شغب رافقت احتجاجات أمس الأربعاء
lebanon 24
03/10/2025 02:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أضرار جسيمة إثر العدوان على النبطية.. وإصابة 14 مدنياً بينهم أطفال
lebanon 24
03/10/2025 02:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وأضرار جسيمة في منطقة إقتصادية في إيران
lebanon 24
03/10/2025 02:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: نأمل أن يسرع اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين في الجمعية العامة بتطبيق حل الدولتين
lebanon 24
03/10/2025 02:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:01 | 2025-10-02
18:43 | 2025-10-02
18:40 | 2025-10-02
18:07 | 2025-10-02
17:53 | 2025-10-02
17:50 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24