Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الداخلية المغربية: 3 قتلى و354 جريحا في أحداث شغب رافقت احتجاجات أمس الأربعاء

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: 3 قتلى و13 جريحا في 11 حادث خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
03/10/2025 02:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و15 جريحا في 15 حادث سير خلال 24 ساعة
lebanon 24
03/10/2025 02:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 3 قتلى و12 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
03/10/2025 02:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": 3 قتلى و١٢ جريحا في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
03/10/2025 02:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:01 | 2025-10-02
18:43 | 2025-10-02
18:40 | 2025-10-02
18:07 | 2025-10-02
17:53 | 2025-10-02
17:50 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24