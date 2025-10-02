Advertisement

وزير الخارجية البلجيكي: استدعيت السفيرة الإسرائيلية التي سبق أن تم إخطارها بأننا لن نقبل أن يتم اعتبار مواطنينا المشاركين في أسطول الصمود إرهابيين

Lebanon 24
02-10-2025 | 11:12
الخارجية التركية: ندين بشدة الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود ونعتبره عملاً إرهابياً
lebanon 24
03/10/2025 02:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية أبلغتنا أنها ستعتبر مواصلة الإبحار نحو غزة مخالفة وستعتقل المشاركين
lebanon 24
03/10/2025 02:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم أسطول الصمود: المشاركون في الأسطول لن يوقعوا على أي أوراق تقدمها السلطات الإسرائيلية
lebanon 24
03/10/2025 02:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية: حريصون على سلامة مواطنينا والعمل على إعادتهم إلى الوطن ونطالب بضمان أمن جميع المشاركين في أسطول الصمود وعدم تعريضهم للخطر
lebanon 24
03/10/2025 02:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
