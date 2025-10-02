Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: فلسطينيان حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس ضد قواتنا عند حاجز بيت عور الفوقا غربي رام الله

Lebanon 24
02-10-2025 | 12:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا جنوب رام الله في الضفة الغربيّة
lebanon 24
03/10/2025 02:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر بحماس خطط لتنفيذ عملية ضد قواتنا بغزة
lebanon 24
03/10/2025 02:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في قرية كفر نعمة غربي رام الله
lebanon 24
03/10/2025 02:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نحاصر عددا من القرى في أطراف رام الله وننفذ عمليات استجواب وتمشيط ميداني في أعقاب حادث إطلاق النار عند مفترق راموت
lebanon 24
03/10/2025 02:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:01 | 2025-10-02
18:43 | 2025-10-02
18:40 | 2025-10-02
18:07 | 2025-10-02
17:53 | 2025-10-02
17:50 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24