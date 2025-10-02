Advertisement

وزير الخارجية يوسف رجّي: التزمتُ بالمهل المحددة بالقانون الحالي والتعليمات أعطيت لكل البعثات بالخارج ووزعنا ارشادات تشرح لكل منتشر كيفية التسجيل للمشاركة بالانتخابات (mtv)

Lebanon 24
02-10-2025 | 12:56
