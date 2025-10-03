Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: المحكمة العليا ترفض دعوى تطالب بتجميد تعيين دافيد زيني رئيسا للشاباك

Lebanon 24
03-10-2025 | 06:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ديوان نتنياهو: الحكومة صدّقت بالإجماع على تعيين دافيد زيني رئيسا للشاباك لمدة 5 سنوات
lebanon 24
03/10/2025 16:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تقديم أكثر من 10 آلاف التماس للجنة تعيين كبار المسؤولين ضد تعيين دافيد زيني رئيسا للشاباك
lebanon 24
03/10/2025 16:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: تعيين سوشيلا كاركي رئيسة المحكمة العليا السابقة في نيبال رئيسة مؤقتة للحكومة في البلاد
lebanon 24
03/10/2025 16:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات بأن حماس ستطالب بإدخال تعديلات على خطة ترامب
lebanon 24
03/10/2025 16:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:04 | 2025-10-03
09:04 | 2025-10-03
08:42 | 2025-10-03
08:32 | 2025-10-03
08:28 | 2025-10-03
08:22 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24