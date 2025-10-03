Advertisement

أخبار عاجلة

بلدية غزة: نصف مليون شخص في المدينة يواجهون أوضاعا إنسانية قاسية بسبب انعدام الغذاء وشح المياه النظيفة وتدهور الرعاية الصحية

Lebanon 24
03-10-2025 | 06:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: أكثر من نصف سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي وقد يواجه ما يقرب من 3 ملايين شخص جوعا شديدا
lebanon 24
03/10/2025 16:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية غزة: نحذر من خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية مع تراكم النفايات وانعدام المياه الكافية وتسرب المياه العادمة
lebanon 24
03/10/2025 16:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 أشخاص بالتجويع وانعدام الغذاء بينهم طفلان خلال 24 ساعة
lebanon 24
03/10/2025 16:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية بغزة للجزيرة: الوضع كارثي في قطاع غزة بسبب نقص الغذاء والدواء
lebanon 24
03/10/2025 16:11:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:04 | 2025-10-03
09:04 | 2025-10-03
08:42 | 2025-10-03
08:32 | 2025-10-03
08:28 | 2025-10-03
08:22 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24