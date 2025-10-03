Advertisement

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ ترامب أن تركيا ترحب بمبادرات السلام وأن إسرائيل يجب أن توقف هجومها لكي تنجح الجهود

Lebanon 24
03-10-2025 | 11:09
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين أن تركيا تعمل على إيجاد سلام عادل ودائم للحرب في أوكرانيا
lebanon 24
03/10/2025
ستارمر وكارني يرحبان بجهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
03/10/2025
الخارجية التركية: الهجوم الإسرائيلي يُظهر أن إسرائيل لا تريد السلام وإنما استمرار الحرب
lebanon 24
03/10/2025
القناة 15 الإسرائيلية: بن غفير وسموتريتش أبلغا نتنياهو رفضهما مبادرة ترامب
lebanon 24
03/10/2025
