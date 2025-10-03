Advertisement

وزير الخارجية الإسرائيلي: تحدثت مع نظيرتي البريطانية عن ضرورة محاربة الاحتجاجات والمسيرات المؤيدة للفلسطينيين

03-10-2025 | 11:47
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسبانية: إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق إسبانيا للدراجات بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين
lebanon 24
03/10/2025 21:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة ترامب تجمد 584 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين (رويترز)
lebanon 24
03/10/2025 21:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: احتجاجات مؤيدة لفلسطين توقف سباق إسبانيا للدراجات في مدريد
lebanon 24
03/10/2025 21:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة السعودية: وزير الخارجية ونظيره البريطاني يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
lebanon 24
03/10/2025 21:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
