"التحكم المروري": بسبب تعطل شاحنة امام فندق فينيسا تم قطع السير من امام الفندق باتجاه شارع عمر الداعوق وتحول السير من شارع عمر الداعوق باتجاه برج المر

Lebanon 24
03-10-2025 | 12:13
