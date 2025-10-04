Advertisement

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو عقد تقييما طارئا بمشاركة عدد محدود من الوزراء وكبار العسكريين

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:20
مواضيع ذات صلة
البث الإسرائيلية: نتنياهو عقد التقييم الطارئ دون مشاركة سموتريتش وبن غفير
lebanon 24
04/10/2025 22:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: متظاهرون يشعلون النار بمحيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
lebanon 24
04/10/2025 22:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: عائلات الرهائن نظمت احتجاجا أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس
lebanon 24
04/10/2025 22:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: عائلات الرهائن نظمت احتجاجا أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس
lebanon 24
04/10/2025 22:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
