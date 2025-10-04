أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيغادران اليوم إلى مصر للمشاركة غدًا في المفاوضات بشأن الرهائن وسبل إنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم

