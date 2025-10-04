25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الهندية: رئيس وزراء بريطانيا يزور نيودلهي يومي 8 و9 تشرين الأول ويلتقي بنظيره الهندي
Lebanon 24
04-10-2025
|
09:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيلتقي ترامب في واشنطن 7 تشرين الأول المقبل
Lebanon 24
رويترز: رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيلتقي ترامب في واشنطن 7 تشرين الأول المقبل
04/10/2025 22:10:55
04/10/2025 22:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: وزير الخارجية الأميركي التقى عائلات الرهائن بواشنطن قبل لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم
Lebanon 24
أكسيوس: وزير الخارجية الأميركي التقى عائلات الرهائن بواشنطن قبل لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم
04/10/2025 22:10:55
04/10/2025 22:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي يتوجه اليوم إلى سوريا ويلتقي الرئيس الشرع يوم غد (سكاي نيوز)
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي يتوجه اليوم إلى سوريا ويلتقي الرئيس الشرع يوم غد (سكاي نيوز)
04/10/2025 22:10:55
04/10/2025 22:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: زيلنسكي سيلتقي رئيس وزراء بريطانيا اليوم قبل قمة ألاسكا
Lebanon 24
رويترز: زيلنسكي سيلتقي رئيس وزراء بريطانيا اليوم قبل قمة ألاسكا
04/10/2025 22:10:55
04/10/2025 22:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان24": الفنان فضل شاكر نُقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة إثر تسليم نفسه للمخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة من جهة الحسبة
Lebanon 24
"لبنان24": الفنان فضل شاكر نُقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة إثر تسليم نفسه للمخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة من جهة الحسبة
14:47 | 2025-10-04
04/10/2025 02:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: حماس اضطرت لقبول خطة ترامب بسبب الضغط العسكري والدبلوماسي
Lebanon 24
نتنياهو: حماس اضطرت لقبول خطة ترامب بسبب الضغط العسكري والدبلوماسي
14:20 | 2025-10-04
04/10/2025 02:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: لن نتسامح مع مناورات المماطلة من جانب حماس
Lebanon 24
نتنياهو: لن نتسامح مع مناورات المماطلة من جانب حماس
14:20 | 2025-10-04
04/10/2025 02:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: لن نخضع لإملاءات حماس
Lebanon 24
نتنياهو: لن نخضع لإملاءات حماس
14:12 | 2025-10-04
04/10/2025 02:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: نسقت مع الرئيس ترامب وطاقمه خطوة سياسية قلبت الأوضاع وبدل عزل إسرائيل فإن حماس هي من يعزل
Lebanon 24
نتنياهو: نسقت مع الرئيس ترامب وطاقمه خطوة سياسية قلبت الأوضاع وبدل عزل إسرائيل فإن حماس هي من يعزل
14:11 | 2025-10-04
04/10/2025 02:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
Lebanon 24
لبنان سيتأثر بظاهرة "لانينيا".. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026
04:31 | 2025-10-04
04/10/2025 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بعد طلاقه فارس كرم يعيش قصة حب مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل
02:25 | 2025-10-04
04/10/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
15:24 | 2025-10-03
03/10/2025 03:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك يُثير ضجّة... ماذا قال فيه عن نهاية الحرب؟ (فيديو)
07:11 | 2025-10-04
04/10/2025 07:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
Lebanon 24
"نصرالله جديد".. "جيروزاليم" تكشف خطة إيرانية!
16:04 | 2025-10-03
03/10/2025 04:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:47 | 2025-10-04
"لبنان24": الفنان فضل شاكر نُقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة إثر تسليم نفسه للمخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة من جهة الحسبة
14:20 | 2025-10-04
نتنياهو: حماس اضطرت لقبول خطة ترامب بسبب الضغط العسكري والدبلوماسي
14:20 | 2025-10-04
نتنياهو: لن نتسامح مع مناورات المماطلة من جانب حماس
14:12 | 2025-10-04
نتنياهو: لن نخضع لإملاءات حماس
14:11 | 2025-10-04
نتنياهو: نسقت مع الرئيس ترامب وطاقمه خطوة سياسية قلبت الأوضاع وبدل عزل إسرائيل فإن حماس هي من يعزل
14:11 | 2025-10-04
نتنياهو: سنستعيد الرهائن ونبقى في عمق غزة
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 22:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 22:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 22:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24