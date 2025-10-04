Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: الشرطة البريطانية تعتقل 6 محتجين بعد رفع لافتة على جسر وستمنستر أمام البرلمان في لندن دعماً لحركة "فلسطين أكشن"

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة البريطانية تعتقل متظاهرين من أنصار "مجموعة العمل من أجل فلسطين" التي حظرتها الحكومة
lebanon 24
04/10/2025 22:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إعادة فتح الطريق عند جسر الرينغ بعد قطعه من قبل محتجين
lebanon 24
04/10/2025 22:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البريطانية تعلن اعتقال 355 متظاهرًا وسط لندن أثناء احتجاجٍ على قرار بريطانيا حظر مجموعة "العمل من أجل فلسطين"
lebanon 24
04/10/2025 22:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش يفتح طريق جسر البالما في طرابلس بعدما قطعها محتجون بالإطارات المشتعلة
lebanon 24
04/10/2025 22:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:47 | 2025-10-04
14:20 | 2025-10-04
14:20 | 2025-10-04
14:12 | 2025-10-04
14:11 | 2025-10-04
14:11 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24