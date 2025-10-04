Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية المصرية: الوزيران المصري والقطري أكدا على وحدة الأراضي الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية

Lebanon 24
04-10-2025 | 12:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: السيسي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكدا رفض إعادة احتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين
lebanon 24
05/10/2025 02:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية: قطاع غزة مُدَمّر بالكامل والضفة الغربية تتعرّض لعنف وحشي
lebanon 24
05/10/2025 02:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال لقائه نائب الرئيس الفلسطيني الرفض الكامل لمصادرة الأراضي وحملات الترهيب الإسرائيلية في الضفة الغربية
lebanon 24
05/10/2025 02:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزيران المصري والقطري أكدا على أهمية البناء على الزخم عقب خطة ترامب باعتبارها فرصة لوقف نزيف الدم
lebanon 24
05/10/2025 02:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:59 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:14 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:59 | 2025-10-04
16:28 | 2025-10-04
16:25 | 2025-10-04
16:14 | 2025-10-04
15:58 | 2025-10-04
15:14 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24