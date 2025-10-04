Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام مصري: حماس وإسرائيل يعتزمان مناقشة "تهيئة الظروف المناسبة" لإتمام صفقة التبادل

Lebanon 24
04-10-2025 | 13:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام مصري عن مصدر: جار الإعداد لمناقشة توفير الظروف الميدانية لتبادل الرهائن والأسرى
lebanon 24
05/10/2025 02:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تسلمت مقترح صفقة التبادل الذي وافقت عليه حماس
lebanon 24
05/10/2025 02:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في القاهرة الأحد
lebanon 24
05/10/2025 02:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة حماس
lebanon 24
05/10/2025 02:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:59 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:14 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:59 | 2025-10-04
16:28 | 2025-10-04
16:25 | 2025-10-04
16:14 | 2025-10-04
15:58 | 2025-10-04
15:14 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24