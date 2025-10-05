Advertisement

أخبار عاجلة

الصين تجلي 150 ألف شخص من مقاطعة جنوبية بسبب إعصار ماتمو

Lebanon 24
05-10-2025 | 00:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باكستان تجلي 25 ألف شخص من مدينة شرقي البلاد مع تزايد خطر الفيضانات
lebanon 24
05/10/2025 11:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تستعدّ لاستقبال إعصار "ماتمو"... إلغاء رحلات وإقفال متاجر
lebanon 24
05/10/2025 11:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إعصار يضرب فيتنام.. إجلاء آلاف الأشخاص وإغلاق المطارات
lebanon 24
05/10/2025 11:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن إدارة الإسعاف في تايوان: 152 شخصا في عداد المفقودين شرقي البلاد بسبب إعصار راغاسا
lebanon 24
05/10/2025 11:45:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:38 | 2025-10-05
04:30 | 2025-10-05
04:13 | 2025-10-05
04:01 | 2025-10-05
03:28 | 2025-10-05
02:56 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24