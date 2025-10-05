Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: نتوقع قريبا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وإطلاق سراح أسرانا

Lebanon 24
05-10-2025 | 05:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي من غزة: سننفذ المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون" قريبا
lebanon 24
05/10/2025 16:30:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا رفضت حماس إطلاق سراح الرهائن فسيستأنف الجيش عملياته
lebanon 24
05/10/2025 16:30:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نريد صفقة شاملة تنهي الحرب وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والرهائن
lebanon 24
05/10/2025 16:30:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
lebanon 24
05/10/2025 16:30:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:09 | 2025-10-05
09:04 | 2025-10-05
08:57 | 2025-10-05
08:41 | 2025-10-05
08:22 | 2025-10-05
08:17 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24