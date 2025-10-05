28
أخبار عاجلة
الرئيس السوري أحمد الشرع يتفقد أحد مراكز انتخابات مجلس الشعب في دمشق
Lebanon 24
05-10-2025
|
05:19
الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما خاصا بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب (وكالة الأنباء السورية)
Lebanon 24
الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما خاصا بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب (وكالة الأنباء السورية)
05/10/2025 16:31:21
05/10/2025 16:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع في طريقه إلى المكتبة الوطنية في دمشق لتفقد سريان العملية الإنتخابية في مركز الإقتراع
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع في طريقه إلى المكتبة الوطنية في دمشق لتفقد سريان العملية الإنتخابية في مركز الإقتراع
05/10/2025 16:31:21
05/10/2025 16:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالين يصل إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
Lebanon 24
رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالين يصل إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
05/10/2025 16:31:21
05/10/2025 16:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري: آلية الانتخابات الحالية فرضتها الظروف الاستثنائية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري: آلية الانتخابات الحالية فرضتها الظروف الاستثنائية (سكاي نيوز)
05/10/2025 16:31:21
05/10/2025 16:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة وسأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة
Lebanon 24
ترامب: نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة وسأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة
09:09 | 2025-10-05
05/10/2025 09:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب قال لنتنياهو بعدما علّق الأخير بالقول "إن رد حماس لا يعني شيئًا": "لماذا أنت دائمًا سلبي للغاية إلى هذه الدرجة؟ هذا فوز فاغتنمه"
Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب قال لنتنياهو بعدما علّق الأخير بالقول "إن رد حماس لا يعني شيئًا": "لماذا أنت دائمًا سلبي للغاية إلى هذه الدرجة؟ هذا فوز فاغتنمه"
09:04 | 2025-10-05
05/10/2025 09:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة بل وقف موقت لبعض عمليات القصف ويمكن للجيش مواصلة عملياته لأغراض دفاعية
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة بل وقف موقت لبعض عمليات القصف ويمكن للجيش مواصلة عملياته لأغراض دفاعية
08:57 | 2025-10-05
05/10/2025 08:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: 65 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة
Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: 65 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة
08:41 | 2025-10-05
05/10/2025 08:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن إقامة سلطة للحكم بقطاع غزة دون حماس في ثلاثة أيام
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن إقامة سلطة للحكم بقطاع غزة دون حماس في ثلاثة أيام
08:22 | 2025-10-05
05/10/2025 08:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
03:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
16:04 | 2025-10-04
04/10/2025 04:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
09:09 | 2025-10-05
ترامب: نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة وسأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة
09:04 | 2025-10-05
"أكسيوس": ترامب قال لنتنياهو بعدما علّق الأخير بالقول "إن رد حماس لا يعني شيئًا": "لماذا أنت دائمًا سلبي للغاية إلى هذه الدرجة؟ هذا فوز فاغتنمه"
08:57 | 2025-10-05
الحكومة الإسرائيلية: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة بل وقف موقت لبعض عمليات القصف ويمكن للجيش مواصلة عملياته لأغراض دفاعية
08:41 | 2025-10-05
الصحة الفلسطينية: 65 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة
08:22 | 2025-10-05
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن إقامة سلطة للحكم بقطاع غزة دون حماس في ثلاثة أيام
08:17 | 2025-10-05
وزير الخارجية الأميركي عند سؤاله عما إذا كانت هذه هي نهاية حرب غزة: ليس بعد إذ لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 16:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 16:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 16:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
