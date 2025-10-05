Advertisement

الصحة بغزة: شهيدان و30 مصابا من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال ليرتفع الإجمالي إلى 2605 شهيدا وأكثر من 19 ألف جريح

Lebanon 24
05-10-2025 | 06:54
