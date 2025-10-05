Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة الإسرائيلية: لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة بل وقف موقت لبعض عمليات القصف ويمكن للجيش مواصلة عملياته لأغراض دفاعية

Lebanon 24
05-10-2025 | 08:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: الطريق الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى هو وقف العدوان والتوصل لاتفاق لا مواصلة القصف والحصار
lebanon 24
05/10/2025 20:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: العملية في غزة قد تستمر لأشهر ولا يوجد سقف زمني
lebanon 24
05/10/2025 20:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: يمكننا التوصل لصفقة في أوكرانيا ولا أعتقد أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار
lebanon 24
05/10/2025 20:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: سنواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار لإنهاء العنف والمعاناة في غزة
lebanon 24
05/10/2025 20:37:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:33 | 2025-10-05
13:32 | 2025-10-05
13:30 | 2025-10-05
13:26 | 2025-10-05
13:21 | 2025-10-05
13:14 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24